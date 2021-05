"Siamo dell'Enel", falsi promoter in giro per Agropoli: l'allarme dei residenti

Episodi simili si sono verificati in via Giotto, in via Madonna del Carmine, in via Risorgimento, in via Pio X, via San Francesco e in via Europa

E’ allarme truffe ad Agropoli. Ignoti si spacciano per operatori di una società elettrica dell’Enel e bussano alle porte delle abitazioni per chiedere di sottoscrivere contratti capestro e fittizi.

Le denunce

Le segnalazioni si stanno diffondendo sui social e su Whats App dopo che i truffatori hanno tentato di mettere a segno diversi colpi presso case soprattutto di anziani. Episodi simili si sono verificati in via Giotto, in via Madonna del Carmine, in via Risorgimento, in via Pio X, via San Francesco e in via Europa. L’appello è di non fidarsi di queste persone nonostante indossino anche divise dell’Enel o di altre società.