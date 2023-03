Operazione Macan 2: sequestrato anche un bar in un distributore di Salerno

Nella notte, a conclusione di una complessa indagine coordinata dalla procura di Napoli, i carabinieri del comando provinciale di Genova, supportati dai militari di Napoli e Salerno, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal tribunale di Napoli, nei confronti di dieci indagati. Sigilli anche ad un bar in un distributore di Salerno. I militari hanno anche effettuato numerose perquisizioni.

Gli accertamenti

L’indagine, denominata Macan2, è lo sviluppo “patrimoniale” di un'altra attività investigativa dello scorso 9 maggio che portò ad individuare tre sodalizi criminali specializzati nella commissione di truffe operanti su gran parte del territorio nazionale. Questa volta sono stati contestati a vario titolo nei confronti degli indagati i reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori. In particolare, gli indagati stanziati a Napoli, reimpiegavano in concorso tra loro provenienti illeciti di varie tipologie di truffe su scala nazionale e importazione dall'est Europa di olio industriale a mezzo cisterne, accompagnate da false bolle di trasporto, costituendo società-cantiere operanti nello specifico settore, nei cui capitali confluivano anche i numerosi beni immobili e mobili acquistati nel tempo dal sodalizio per riciclare denaro.