Raptus in un centro di accoglienza di Sala Consilina: straniero sottoposto a Tso obbligatorio

Tensione, ieri, in un centro di accoglienza di Sala Consilina per uno straniero che, in preda ad un raptus, si è scagliato contro il personale della struttura che lo ospitava. Gli agenti della Polizia Municipale giunti sul posto, hanno allertato immediatamente i sanitari del 118 e si è proceduto al Trattamento Sanitario obbligatorio.

L'uomo è stato trasportato presso l'ospedale di Vallo della Lucania per le cure del caso.