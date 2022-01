Si rompe una tubatura nella notte: strada allagata e rubinetti a secco nella zona orientale di Salerno

Notte movimentata, a Torrione: per cause da accertare, si è rotta una tubatura in via Domenico Vietri. Completamente allagata la strada, con tutti i disagi del caso per pedoni e automobilisti. Sul posto, sono intervenuti anche gli agenti della Caserma Pisacane.

I disservizi

Inoltre, rubinetti a secco per i residenti della zona orientale, in quanto è stato necessario sospendere ad horas l'erogazione idrica. I tecnici di Salerno Sistemi sono al lavoro per risolvere nel più breve tempo possibile il disservizio.

Foto di Guglielmo Gambardella