"No al tunnel fra Maiori e Minori": la petizione supera le mille firme

Il Comitato No Tunnel ha spedito ieri la petizione popolare corredata da più di 1000 firme agli enti che saranno convocati in conferenza di servizi per approvare il progetto di galleria tra Minori e Maiori. "Da oggi - dicono dal Comitato - chiunque rilascerà pareri o autorizzazioni relativi al progetto di galleria tra Minori e Maiori, non potrà ignorare di averlo fatto contro questo atto di partecipazione attiva". Il documento è stato spedito alla Regione Campania, alla soprintendenza, all’Anas, al ministero della cultura, all’Ente Parco Monti Lattari e ad altri ancora.

La petizione

Le firme in totale, per la precisione, sono 1096. Il Comitato ha ringraziato ogni singolo firmatario: "Sarà importante ogni singola firma. La maggior parte di queste, sono state apposte da cittadini della costiera amalfitana, residenti. Altre ci sono arrivate via mail da locali che vivono altrove e tante altre sarebbero state aggiunte se avessimo prolungato la raccolta. Molte persone, infatti, continuano a chiederci di firmare. A queste ultime rispondiamo che ci sarà ancora modo di farlo: organizzeremo nuovi appuntamenti e integreremo la petizione con altre sottoscrizioni appena sarà possibile. È chiaro: queste firme rappresentano un malcontento diffuso, ampio".