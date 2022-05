Dramma a Ravello: turista straniero muore in hotel nella notte

Dramma a Ravello: un anziano turista originario del Colorado, in vacanza con amici in Costiera, è morto nella notte, nell'hotel in cui alloggiava. A stroncarlo, probabilmente, un malore improvviso: inutili, purtroppo, i soccorsi del 118.

Le indagini

Sul posto, anche i carabinieri per i rilievi del caso. Ad accertare le cause del decesso, sarà l'esame esterno sulla salma che è stata trasferita all'ospedale di Castiglione.