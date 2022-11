Dramma a Furore: turista trascinata dalle onde mentre scatta una foto, è annegata

Dramma al Fiordo di Furore, questa mattina. Una turista stava fotografando la mareggiata sugli scogli, quando è stata travolta da un'onda ed è morta annegata. La straniera era in compagnia del marito, a sua volta finito in mare, ma salvato da un cittadino che si è servito di funi per riportarlo a riva. Tragico epilogo, invece, per la moglie, trascinata dalle onde: a recuperarla, senza vita, gli uomini della Guardia Costiera di Amalfi.

Il fatto

La vittima alloggiava in un b&b di Positano insieme al marito che ora, sotto choc, è stato trasferito al Presidio Ospedaliero Costa d'Amalfi a Castiglione. Accertamenti in corso.