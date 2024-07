Choc nel Golfo di Policastro, turista trovato morto in una struttura ricettiva

Dramma, nella serata di ieri, in una struttura ricettiva del Golfo di Policastro, dove G.R., un 65enne di Roma, è stato trovato privo di vita. L’uomo aveva deciso di trascorrere alcuni giorni di vacanza nella pittoresca località campana, dove era giunto da solo.

La scoperta

La tragedia si è consumata in serata, quando il 65enne è stato colto da un malore improvviso che si è rivelato fatale. Ad accorgersi dell’accaduto, è stato il proprietario della struttura ricettiva, preoccupato per non aver visto l’uomo per un certo periodo di tempo. Lo stesso proprietario ha prontamente allertato i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

I soccorsi

L’intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118 è stato immediato, ma purtroppo, all’arrivo sul posto, non si è potuto che constatare il decesso della vittima. Il corpo del 65enne giaceva sul pavimento e per lui non c’era più nulla da fare. Secondo il medico intervenuto, a stroncargli la vita è stato un infarto fulminante, come evidenziato dall’esame esterno.

Le indagini

Il corpo esanime del 65enne è stato trasportato presso l’obitorio dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. I familiari dell’uomo, avvisati della tragedia, sono attesi in giornata per il riconoscimento e le successive disposizioni.