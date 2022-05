Crociere e bagnanti: assaggio d'estate a Salerno, erba "parzialmente curata" in piazza della Libertà

Assaggio di estate, oggi, a Salerno, tra crociere e bagnanti. In particolare, è approdata la nave Mein Schiff Heinz. Non in tutte, ma in diverse aiuole di piazza della Libertà, intanto, l'erba è stata finalmente tagliata, offrendo un'accoglienza più dignitosa ai crocieristi che, nei giorni scorsi, avevano notato l'assenza della manutenzione del verde pubblico che, purtroppo, continua a creare disagi nella maggior parte delle zone della città.

La curiosità

Poco distante, a Santa Teresa, diversi i bagnanti in questa calda domenica di maggio. Tante presenze città.

Foto di Antonio Capuano