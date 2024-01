Epifania tra luci e saldi a Salerno: la pioggia non scoraggia i turisti

Non è bastata la pioggia battente a scoraggiare i turisti, nel giorno dell'Epifania. Nonostante il maltempo, infatti, innumerevoli i visitatori di Luci d'Artista, sotto l'ombrello. Dalla villa comunale, al Corso e a piazza Flavio Gioia, davvero in tanti hanno passeggiato in centro in questo sabato di saldi e festa. Per ammirare le luminarie, come è noto, c'è tempo fino al 21 gennaio.