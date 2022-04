Turisti a spasso in città: Salerno si ripopola nel week-end

Turisti a spasso nel centro storico di Salerno, questa mattina. Nei pressi del Duomo, sul lungomare e presso la villa comunale, dove è in corso la mostra della Minerva, numerosi i visitatori alla scoperta della nostra città. Insomma, nonostante l'emergenza Covid non sia ancora conclusa, Salerno si ripopola nel periodo pre-pasquale, dando respiro all'economia locale già provata dalle restrizioni anti-contagio, in vigore fino a poco fa.

Foto in basso Guglielmo Gambardella