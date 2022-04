Turisti smarriscono soldi e documenti sul treno, restituiti a Sapri

Disavventura per una famiglia inglese in vacanza nel Cilento. Lo scorso 25 aprile, come riporta Infocilento, la Polizia Ferroviaria della stazione di Sapri, raccoglie la denuncia di un uomo inglese a seguito dello smarrimento, sul treno, di documenti e soldi, circa 2mila euro.

La consegna

Sul treno, che nel frattempo è ripartito, viene fatta un'approfondita ricerca e alla fine il capotreno riesce ad individuare sia il portafogli che i documenti. Il tutto viene riconsegnato ai legittimi proprietari una volta che il treno fa nuovamente tappa a Sapri. Grande gioia al momento della consegna.