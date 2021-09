Turisti ubriachi cantano a squarciagola dopo un matrimonio a Ravello: arrivano i carabinieri

Matrimoni rumorosi in Costiera Amalfitana. La scorsa notte - riporta Il Vescovado - è stato necessario l'intervento dei carabinieri per dissolvere un gruppo di turisti irlandesi, una trentina in tutto, giunti a Ravello per i festeggiamenti di un matrimonio.

Il fatto

Dopo aver bevuto diversi alcolici, si sono intrattenuti oltre la mezzanotte ai tavoli di un bar della piazza, cantando a squarciagola con l'accompagnamento di una chitarra. Tutti i componenti della comitiva erano sprovvisti di mascherina di protezione facciale. Già la notte precedente il gruppo aveva dato spettacolo, fin oltre le tre del mattino, provocando l'ira dei residenti.