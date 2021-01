Provocano un incidente e aggrediscono il conducente, poi offendono i vigili: denunciate 2 ubriache a Eboli

Due donne ad Eboli hanno provocato un incidente stradale e aggredito un anziano: come riporta La Città, le due, ubriache durante i festeggiamenti di Capodanno, avrebbero provocato lo scontro stradale e poi aggredito l’anziano alla guida dell’altra auto.

La denuncia

Sul posto, la Polizia Municipale, a sua volta offesa dalle due denunciate per oltraggio a Pubblico Ufficiale. Sospesa anche la patente della conducente, per guida in stato di ebbrezza.