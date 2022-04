Angri, uccide il fratello per riscuotere l'assicurazione, arrestato

Un 36enne (M.A.) è stato arrestato a S.Antonio Abate con l'accusa di omicidio premeditato del fratello, per riscuotere i soldi dell'assicurazione. Secondo quanto riportato da NapoliToday, il fermo è avvenuto, anche, per il pericolo di fuga del presunto autore dell'omicidio. L'uomo è stato condotto nel carcere di Poggioreale.

Il ritrovamento

L'iter delle indagini è partito a seguito del ritrovamento di un cadavere carbonizzato nelle campagne di Lettere, il 30 marzo scorso. Alcuni cittadini avevano allertato i carabinieri dopo aver avvistato delle fiamme e del fumo in un terreno agricolo. A seguito dei sopralluoghi le forze dell'ordine avevano scoperto il cadavere.

Le indagini

Dai primi controlli effettuati dai carabinieri è stato possibile accertare che il corpo era di Domenico Martone, di 33 anni, incensurato, originario di Angri. Nei pressi del ritrovamento del cadavere, infatti, era stata rinvenuta l'automobile della vittima, con il suo green pass a bordo. Gli esami del medico legale e le indagini sulla vita della vittima hanno permesso di focalizzare l'attenzione degli inquirenti sul contesto familiare. La ricostruzione dei fatti ha permesso di accertare che la persona fermata avrebbe aggredito il fratello minore per poi dare fuoco al suo corpo, in modo premeditato, per riscuotere i soldi di un'assicurazione sulla vita che sarebbe stata stipulata tempo prima proprio su iniziativa dell'arrestato.