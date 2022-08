SP 75 Avvocatella: uccisi due cuccioli di volpe, il Comitato Civico Dragonea sporge denuncia

"Vogliamo informare tutti i cittadini, che la nostra battaglia dopo gli avvenimenti successi all'Avvocatella, con l'uccisione di ben due cuccioli di volpe, rappresenta solo la punta dell'iceberg di una problematica che da tempo attenzioniamo e che è rimasta tutt'oggi inascoltata". Lo ha scritto il Comitato Civico Dragonea che, a seguito del presunto investimento di due cuccioli di volpe, ha notificato con una Pec alla Forestale, alla Procura e per conoscenza anche ad Asl, Provincia, Enti Locali e autorità parco, nonchè al MIPAAF, una regolare denuncia per conoscere le ragioni del mancato intervento "al nostro appello in difesa dei cuccioli di volpe rimasti uccisi ed inoltre di attivare tutti i controlli possibili sulla zona al fine di mettere in sicurezza la strada e soprattutto scongiurare altri episodi come quelli accaduti".

Il Comitato ribadisce la necessità di rendere sicura un'arteria, la SP 75 Avvocatella "ormai divenuta terra di nessuno".