Guerra in Ucraina, De Luca incontra commerciante a Salerno: "Vi siamo vicini"

Continuano gli attestati di vicinanza del mondo politico alla comunità ucraina di Salerno. Questa mattina, il vice presidente del gruppo Pd alla Camera dei Deputati Piero De Luca, ha incontrato una commerciante ucraina, di nome Olga, che svolge la sua attività proprio nel capoluogo.

Il commento

“Le ho espresso la vicinanza e la solidarietà mia e di tutti i nostri concittadini. E le ho ribadito - aggiunge De Luca - l'impegno determinato a sostenere ogni sforzo per far cessare un'aggressione inaccettabile e tornare ad assicurare la pace e la libertà. Sosteniamo la popolazione ucraina in queste ore con beni di prima necessità, medicinali, farmaci e tutto quello che può essere utile per affrontare momenti così drammatici”.