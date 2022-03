Ucraina, partito da Polla convoglio della Guardia Nazionale Ambientale

E' partito da Polla il convoglio di aiuti umanitari per la popolazione ucraina organizzato dalla Guardia Nazionale Amblentale, l'associazione volontaristica che con alcuni tir arrivera' a Leopoli. Lo rende noto la presidenza dell'associazione presieduta da Alberto Raggi. La missione umanitaria è coordinata dal responsabile del distaccamento di Buccino, Nikolas Valitutto, che ha curato l'organizzazione portando con se generi di prima necessità per dare un sostegno alla popolazione della cittadina ucraina al confine con la Polonia che da giorni è oggetto di attacchi aerei e missilistici.

Il commento

“Un gesto così bello, grazie allo spirito di questi ragazzi, è stato possibile – ha commentato il Dirigente interregionale Centro-Sud, Antonio D’Acunto che con i vari membri dello staff sta coordinando le operazioni - Ringrazio le tante aziende che hanno aderito per donare prodotti, i cittadini di San Gregorio Magno e tante persone in vari paesi, ringrazio il presidente e Dirigente generale superiore Alberto Raggi che da subito si è reso disponibile a tale progetto e chi in prima linea è andato per fare del bene che è la cosa più nobile e importante che una persona possa fare, mi riferisco a Nikolas Valitutto“.

L'associazione

La Guardia Nazionale Ambientale è una associazione riconosciuta dal ministero dell' Ambiente ed è composta da 5 mila volontari effettivi e 12 mila simpatizzanti ed opera in tutta Italia. La sede nazionale e' a Terni con distaccamenti nelle maggiori citta' italiane.