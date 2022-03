Emergenza Ucraina, Adelizzi: "Riportare Viktoria Ladchenko a Eboli insieme a sua madre"

Ore di apprensione per i cittadini ebolitani per ciò che sta accadendo a Kherson, città dell’Ucraina in cui attualmente si trova Viktoria Ladchenko, moglie dell’ebolitano Marco Voza. La signora Viktoria si è recata la scorsa settimana a Kherson per raggiungere sua madre, da tempo ammalata di tumore. Poi, le bombe e l’invasione dell’esercito russo, che ha conquistato la città, le hanno impedito di tornare in Italia.

Parla l'onorevole Cosimo Adelizzi (M5S)