Ucraini giunti a Salerno: i servizi offerti e gli obblighi stabiliti dal Comune

Il Comune di Salerno ha divulgato sul suo sito ufficiale delle indicazioni utili agli ucraini arrivati nel territorio della provincia di Salerno perchè fuggiti dalla guerra. In particolare, il cittadino è tenuto a denunciare la propria presenza compilando un apposito modulo (presente su Comune.salerno.it) con fotografia e fotocopia del passaporto, all'Ufficio Immigrazione o ai commissariati per il territorio, che si occuperanno di trasmettere tempestivamente tali messaggi al servizio immigrazione. Anche chi colloca un cittadino ucraino è tenuto a darne comunicazione scritta all'amministrazione locale (Pubblica Sicurezza). Un cittadino ucraino sprovvisto di documenti di identità ha la possibilità di contattare la propria ambasciata o consolato, dove è possibile presentare una dichiarazione di presenza, dopo aver fornito una fotografia come previsto dalla legge.

Lo sportello

A partire da questo pomeriggio, sarà attivo un punto informativo in lingua ucraina sotto i portici del Palazzo di Città. Lo sportello sarà attivo tutti i giorni, tranne sabato e domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Tampone Covid e rilascio tessera STP

Per effettuare il tampone Covid e ottenere il rilascio della tessera STP USCA, è possibile recarsi presso il Capitolo San Matteo in Salerno ogni giorno dalle 8 alle 14 o recarsi presso il camper presente fino al 16 marzo dalle 9 alle 13 in piazza Luciani.