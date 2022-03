Ucraini approdati nel salernitano: l'Asl si organizza per assisterli, prosegue la raccolta di beni

In arrivo nel salernitano, molti ucraini in fuga dalla guerra. Le strutture territoriali dell’Asl sono state allertate e sono pronte a fornire assistenza ai nuovi profughi arrivati, i quali in massima parte si sono ricongiunti a parenti già qui residenti per lavoro (in provincia di Salerno sono circa 8mila). L'Asl fa sapere che i tamponi saranno eseguiti presso le singole Usca territoriali o, qualora se ne ravvisasse la necessità, in raggruppamenti organizzati indirizzati presso strutture ad hoc individuate. Eventuali casi di positività asintomatica saranno gestiti in quarantena presso il domicilio di ospitalità, o presso sedi che si sta provvedendo a individuare.

Saranno presi in carico dal servizio sanitario regionale come Stranieri Temporaneamente Residenti, e come tali sarà loro attribuito il medico di medicina generale/Pediatra.

La raccolta

Intanto, la Protezione Civile di Salerno è disponibile al ritiro a domicilio dei beni per gli aiuti ai profughi ucraini. Occorre solo una comunicazione via mail su protezionecivile@comune.salerno.it o contattando il numero 3351079852.

La preghiera

Inoltre, lunedì 7 marzo alle ore 20, in piazza della Libertà, si terrà un momento di preghiera interreligiosa, per invocare la pace in Ucraina e nel mondo, voluto dall'Arcidiocesi Salerno - Campagna-Acerno.