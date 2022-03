Ucraini in fuga dalla guerra: in tutta Italia tampone in 48 ore, assistenza legale e medico di base, i riferimenti utili nel salernitano

Per tutti i cittadini che provengono dall’Ucraina, “indipendentemente dalla cittadinanza, privi di digital Passenger Locator Form o di certificazione verde Covid-19", le Asl territorialmente competenti provvederanno all’esecuzione dei test diagnostici nelle 48 ore dall’ingresso, se non avvenuta al momento dell’entrata nei confini nazionali. Lo prevede una nuova circolare diffusa del Ministero della Salute. Secondo le disposizioni, tutti coloro che verranno individuati come positivi al coronavirus o contatti di un positivo, in seguito allo screening effettuato, saranno gestiti secondo la normativa vigente.

Il codice STP

I cittadini ucraini potranno ricevere, inoltre, il codice stp per l'assistenza sanitaria gratuita ed avviare senza spese il procedimento per il permesso di soggiorno.

Per ulteriori informazioni:

Chiesa greco cattolica ucraina 3483631475

Caritas Salerno-Campagna-Acerno 089226000

Caritas Teggiano – Policastro 3314989552

Caritas Amalfi – Cava 089 2965008 – 3517163174