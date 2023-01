E' stata trasmessa dalla Questura di Udine, a Salerno, la notifica del Daspo per un tifoso che per mesi si era allontanato all'estero. L'uomo, in occasione di Udinese-Salernitana, disputatasi lo scorso aprile, "aveva effettuato un'invasione di campo, colpendo con calci e sputi alcuni addetti alla sicurezza intervenuti". Ora è finito nei guai.