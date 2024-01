Il San Tommaso d'Aquino non sarà smembrato: ora è ufficiale, esulta la comunità scolastica

E' ufficiale: l'istituto comprensivo San Tommaso d'Aquino di Salerno non sarà smembrato, come inizialmente era stato prospettato, ipotizzandone la "divisione" tra l'istituto di Ogliara e il Calcedonia. Dopo la constatazione dell'errore materiale, da parte dell'assessore comunale alla Scuola, Gaetana Falcone, in merito alla vicenda che aveva allarmato le famiglie e la comunità dei popolosi quartieri collinari, infatti, l'assessore regionale alla Pubblica Istruzione, Fortini ora ha comunicato la modifica apportata all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ettore Acerra, relativa alla delibera 11 del 10 gennaio, pubblicata sul BURC 6 del 15 gennaio.

I dettagli

E' stata eliminata, dunque, l’intera riga dove si legge che “Istituto Comprensivo Salerno V Ogliara accorpa i plessi Matierno da IC S. Tommaso D’Aquino”, sostituendo, inoltre, la dicitura “IC Calcedonia accorpa IC S. Tommaso D’Aquino (meno plessi Matierno)” con “Costituzione nuova Istituzione Scolastica: IC Calcedonia con IC San Tommaso D’Acquino”. Esultano le famiglie dei rioni collinari, scese in piazza, nei giorni scorsi, insieme al personale scolastico per difendere l'interezza dell'istituto comprensivo, oggi ottenuta.