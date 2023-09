Salerno Mobilità, l'Ufficio Abbonamenti Aree Automatizzate cambia sede: ecco gli orari

Da lunedì 25 settembre 2023 l'Ufficio Abbonamenti Aree Automatizzate di Salerno Mobilità S.p.A. si trasferisce presso la sede del Gruppo Sistemi Salerno in via Stefano Passaro 1 – Torrione. L’Ufficio sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 – 13:30 e dalle 14:30 alle 17. L’Ufficio Permessi Residenti resterà operativo, fino al 31 dicembre 2023, presso la sede storica della società, sita in Piazza Principe Amedeo, a Salerno.