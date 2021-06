Ufficio Giudice di Pace di Buccino, Strianese: "Va scongiurata la chiusura"

Il presidente: "Auspico che siano compiuti tutti i passi necessari per una regolare stabilizzazione dei dipendenti e per scongiurare così nella maniera più assoluta la chiusura degli Uffici che esercitano un’importante funzione e per evitare inoltre l’isolamento di un’ampia area del nostro territorio provinciale"

Il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese auspica la stabilizzazione del personale in servizio presso gli uffici del Giudice di Pace di Buccino che esercita la giurisdizione di Comuni situati ai confini tra le province di Avellino e Potenza, ricadenti nell’area del cratere che fu interessata dal devastante sisma del 1980.

Il messaggio

Per Strianese “senza la stabilizzazione del personale, l’Ufficio del Giudice di Pace sarà costretto irrimediabilmente a chiudere privando il territorio, che va da Castelnuovo di Conza a Buccino, di un importantissimo presidio di legalità a tutela di democrazia e baluardo a supporto dei più deboli. Auspico che siano compiuti tutti i passi necessari per una regolare stabilizzazione dei dipendenti e per scongiurare così nella maniera più assoluta la chiusura degli Uffici che esercitano un’importante funzione e per evitare inoltre l’isolamento di un’ampia area del nostro territorio provinciale”.