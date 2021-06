Ore di attesa dinanzi all'ufficio immigrazione, la reazione dei commercianti: "Nulla è cambiato"

Nonostante gli accorati appelli, i disagi restano: "Non c'è stato purtroppo nessun cambiamento - scrivono i lettori alla nostra redazione - Qui al centro storico siamo abbandonati e accade per assurdo proprio di fronte alla Questura/Prefettura"

Ancora disagi e rischi per stranieri e negozianti: code e ore di attesa, a Salerno, davanti all'ufficio immigrazione. Giorni fa, Salerno Today aveva raccolto le testimonianza degli esercenti.

La segnalazione

Nonostante gli accorati appelli, i disagi restano: "Non c'è stato purtroppo nessun cambiamento - scrivono i lettori alla nostra redazione - Qui al centro storico siamo abbandonati e accade per assurdo proprio di fronte alla Questura/Prefettura (ufficio immigrazioni). Riscontriamo disagi quotidiani, anche alla viabilità. Questa zona, infatti, è ad alta densità abitativa e ci sono tantissime persone per strada che attendono il proprio turno per espletare le pratiche burocratiche".