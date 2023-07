Disagi all'ufficio postale di Capaccio Paestum, la denuncia di Noi Moderati

La commissaria cittadina di Capaccio Paestum e dirigente provinciale di Noi Moderati, Teresa Basile, ha ricevuto diversi messaggi di richieste di aiuto da parte dei fruitori delle poste italiane sul comprensorio comunale, in particolare nella località di Licinella, da tempo sotto i riflettori per la poca efficienza. Anche Noi Moderati tempo fa' ha fatto sue le lamentele e fatto presente alla direzione generale i vari disservizi. "Abbiamo avuto anche riscontro da parte di Poste italiane di ciò che denunciavamo - ha detto Basile - Oggi 31 luglio ci dicono che è in funzione un solo sportello e vi era una fila di più di 50 persone in attesa del proprio turno, e i residenti si stanno allarmando in quanto da domani iniziano i pagamenti di pensione e i nostri anziani e disabili saranno costretti ad una fila interminabile sotto il sole che non possono affrontarla. È vero che potrebbero usufruire dei vari servizi offerti da poste, come hanno suggerito in passato gli addetti ai lavori, però è di dominio di tutti che le persone di una certa età non sono in grado di poterne imparare l'uso".

L'appello

L'ufficio postale di Licinella è preso d'assalto maggiormente in estate con l'impennata di presenze dovute al fatto che la contrada Licinella è la più interessata dal turismo. "Nel periodo estivo bisognerebbe integrare più personale anche calcolando la sostituzione dell'ipotetico dipendente in ferie e non diminuirlo - ha aggiunto la Basile - Tenendo presente che è un ufficio che normalmente dovrebbe avere tre sportelli in funzione per il pubblico e nei periodi estivi avendo personale in ferie gli sportelli aperti diminuiscono, chiediamo di garantire la presenza di personale, con la speranza che possano essere messi in funzione i tre sportelli con personale stagionale. In attesa di un riscontro positivo in tal senso Noi Moderati Capaccio Paestum farà di nuovo presente agli organi competenti il disservizio che si sta creando".