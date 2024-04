Primo maggio, il monito di Rubino (Ugl Salerno): "Difendere il diritto all'occupazione non mollando mai su ogni vertenza"

In occasione della prossima celebrazione del 1° maggio, giornata internazionale dei lavoratori, Carmine Rubino, segretario generale dell'Ugl Salerno, ha voluto rivolgere un messaggio di solidarietà e impegno a tutti i lavoratori della provincia.

"L'Ugl Salerno si è sempre distinta per il suo impegno incrollabile a difesa dei diritti dei lavoratori. In un periodo di crescente incertezza economica e sociale, abbiamo mantenuto salda la nostra promessa di sostenere chi lavora duramente per garantire il proprio sostentamento e quello delle proprie famiglie. Nel corso degli ultimi anni, l'Ugl Salerno è stata attivamente coinvolta in numerose vertenze di rilevanza provinciale. Tra queste, spiccano le lotte condotte a fianco dei dipendenti della Fos di Battipaglia, che hanno dovuto affrontare difficoltà legate alla riorganizzazione aziendale e alle pressioni del mercato globale.

Allo stesso modo, l'Ugl Salerno si è impegnata accanto ai lavoratori della Dussmann Service, azienda che opera nel settore dei servizi di pulizia e manutenzione, affrontando le sfide legate alla contrattazione collettiva e alla tutela dei diritti dei lavoratori impegnati negli appalti Asl. Ogni vertenza rappresenta una battaglia per la dignità e i diritti dei lavoratori. E l'Ugl Salerno continuerà a essere al loro fianco, combattendo per un futuro in cui il lavoro sia fonte di dignità e realizzazione personale".