Salernitana, ultras contro Lotito: nuovo striscione di contestazione

Ancora uno striscione, c'è sempre il co-patron della Salernitana, Claudio Lotito, sotto i riflettori della contestazione. Il messaggio, scritto su metri di carta, è comparso all'esterno dello stadio Arechi, tra i settori Distinti e curva Sud.

I dettagli

Ecco il testo: "Lotito il tempo è finito… fai come vuoi, o te ne vai o ti cacciamo noi!!!", recita lo striscione senza firma. In serata, nel frattempo, club organizzati e altri gruppi ultras si confronteranno al Centro Sociale. I locali della struttura di via Cantarella sono stati richiesti al Comune di Salerno. I tifosi si confronteranno sul tema della multiproprietà e sulle prossime iniziative che intenderanno mettere in atto.