"Un albero per abitante" a Salerno: approvato il progetto, l'entusiasmo dell'assessore Natella

La giunta comunale di oggi, ha approvato su mia proposta il progetto di messa a dimora di nuove alberature finanziato dalla Regione Campania nell’ambito di Adempimenti L. R. 29 dicembre 2020 n. 38 – art. 15 “Interventi in materia di ambiente” comma 1.

Lo ha annunciato l'assessore comunale all'Ambiente di Salerno, Massimiliano Natella: "Come già avvenuto nel 2022, la Regione Campania ha riproposto il finanziamento per attività di messa a dimora di nuove alberature con incremento di risorse che dai 50.000 euro del 2022 passano a 123mila euro per il triennio 2023 – 2025 - fa sapere l'assessore - Il progetto di massima è stato redatto dall’UOC Verde Pubblico e prevede come da indicazione della Direzione Generale Ambiente Foreste e Clima della Regione Campania, le attività di fornitura, e messa a dimora di nuove alberature da collocare sul territorio cittadino. L’attività sarà finalizzata a colmare aiuole disadorne, ma soprattutto ad incrementare aree verdi della città per contrastare il cambiamento climatico percepito fortemente nelle aree densamente urbanizzate".

Nei prossimi mesi l’UOC Verde Pubblico predisporrà gli atti conseguenziali, con l’individuazione delle specie arboree e la valutazione delle aree di nuova dimora delle stesse che dovranno essere compatibili con le esistenti alberature, rispettose delle distanze dai fabbricati nell’ottica della prospettiva futura di vita delle nuove piante. “Esprimo soddisfazione per l’avvio di questo progetto, non scontato, che ha ulteriormente caricato di attività l’ufficio verde pubblico: oltre alla già intensa azione di manutenzione, gravata dalla carenza di organico e di limitate risorse, l’Area Tutela Ambientale UOC Verde Pubblico, in linea con obiettivi strategici dell’amministrazione e nell’ottica di una visione moderna della città, ha consentito con questo progetto di accedere al finanziamento per la valorizzazione del patrimonio arboreo della città", conclude Natella.