Verde pubblico a Salerno, l'assessore Natella annuncia “Un albero per abitante”

Via libera ad “Un albero per abitante”: la giunta comunale, il 28 giugno, ha approvato, su proposta dell'assessore comunale all'Ambiente, Massimiliano Natella, il progetto per la partecipazione all’iniziativa. Con il finanziamento della Regione Campania - direzione generale politiche agricole alimentari e forestali - saranno collocate sul territorio comunale nuove alberature ad integrazione del patrimonio esistente ed in sostituzione di quelle abbattute. Il cronoprogramma prevede per l’11 settembre 2023 la trasmissione del progetto esecutivo.

Il progetto

Da Fratte, al Carmine passando per Ogliara e giungendo al lungomare Torrione e fino a Pastena, gli interventi prevedono il ripristino delle formelle adibite ad ospitare specie arboree, l’estirpazione (o frantumazione) delle ceppaie poste nelle formelle stradali e la messa a dimora delle specie opportune e maggiormente idonee.