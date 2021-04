Ripresa in presenza all'Unisa: i dubbi della Cisl

Le “indicazioni per la ripresa delle attività didattiche e curriculari – Campania zona arancione” non soddisfano pienamente la CISL Università

Dal 19 aprile, con la collocazione della Regione Campania nella zona di rischio arancione, presso l'Università di Salerno, le attività didattiche (lezioni) del secondo semestre dell'anno accademico 2021/2021, per i primi anni di corso e non ancora concluse, potranno ripartire “in presenza”. Potranno svolgersi in presenza le lezioni/seminari dei Corsi di Dottorato di Ricerca, le attività pratiche di laboratorio e di tirocinio finalizzate alla produzione delle Tesi di Laurea e/o di Dottorato, i tirocini di studenti e laureati esterni; infine potranno svolgersi in presenza le sedute di laurea dei Corsi di Laurea Magistrale (LM).

Le disposizioni dell'Unisa

La Federazione Cisl Università di Salerno si considera soddisfatta solo parzialmente da tale iniziativa: le indicazioni per la ripresa delle attività didattiche e curriculari, infatti, pur condivisibili nel loro contenuto, non rappresentano quel reale momento di discontinuità che dovrebbe essere conseguente alla estensione della campagna vaccinale al personale delle Università. Nella giornata di oggi, a seguito di formale richiesta trasmessa il 15 aprile, una delegazione della Cisl Università ha avuto un incontro con il Rettore per discutere della ripresa delle attività. La delegazione ha preliminarmente rilevato l’assenza, nelle indicazioni adottate dal Rettore, di un piano di ripresa delle attività in presenza per gli studenti diversamente abili. In secondo luogo, ha evidenziato che le attività didattiche non ricomprese nel piano attuale (quelle dal secondo anno di corso in poi) si sarebbero potute erogare prevedendo la presenza fisica del docente nelle aule dell'Ateneo.

Parla il segretario generale Gerardo Pintozzi