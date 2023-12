Attacco hacker ad Unisa, la lettera agli studenti: "Cambiate password e non aprite mail sospette"

A cinque mesi dall’attacco hacker, Unisa mette in guardia gli studenti e chiede agli stessi di cambiare le password per gli accessi alle aree personali. Come si legge su Il Mattino, l’ateneo ha inviato una comunicazione all’intera comunità accademica in cui informa dell’avvenuta violazione dei dati, inizialmente smentita a luglio.

L'annuncio

L’Università, oltre ad annunciare di aver presentato denuncia alle autorità competenti, ha comunicato che “le indagini effettuate hanno purtroppo rilevato l’esfiltrazione di alcuni dati”. Per questo l’ateneo ha consigliato il cambio password ed ha fornito alcuni consigli sull’eventuali ricezione di alcune mail potenzialmente pericolose.