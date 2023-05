Università di Salerno a lutto: addio alla professoressa Mariapaola Fimiani, il cordoglio del sindaco

Università di Salerno a lutto per la scomparsa della professoressa di filosofia morale Mariapaola Fimiani. Aveva 80 anni ed è spirata, ieri (domenica 21 maggio), lasciando un vuoto incolmabile non solo nei familiari ma anche in quanti la stimavano e le volevano bene. La professoressa Fimiani, moglie del critico d’arte Angelo Trimarco, fu direttore del Dipartimento di Filosofia e anche Pro-rettore ai tempi di Raimondo Pasquino. Fu sua la proposta di realizzare il Chiostro della Pace, progettato dall’archistar Sott sass con le sculture di Cucchi.

Il cordoglio del sindaco Napoli:

"La Civica Amministrazione esprime cordoglio per la scomparsa di Mariapaola Fimiani. La filosofa e docente universitaria è stata un punto di riferimento prezioso per il mondo accademico e generazioni di studenti. Al rigore dello studio ed all'originalitá della ricerca univa una profonda umanità che l'ha resa carissima a tutti noi. Ha arricchito la nostra comunità con la forza e la bellezza del suo pensiero libero. Un abbraccio fortissimo al marito Angelo Trimarco ed a tutti i congiunti, amici ed allievi".

I funerali

Le esequie saranno celebrate, oggi, alle ore 16, nella chiesa di San Pietro in Camerellis a Salerno.