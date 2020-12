A piedi sul raccordo Salerno-Avellino: 55enne soccorso e condotto a casa

Attimi di forte tensione lungo il raccordo Salerno-Avellino, in direzione Sud, oggi. Proprio lì, un uomo, in evidente stato confusionale, percorreva a piedi la strada, mettendo a rischio la sua incolumità ed anche quella degli automobilisti che sarebbero potuti rimanere coinvolti in un incidente.

I soccorsi

L'uomo è stato soccorso dai sanitari de Il Punto di Baronissi, prima della galleria di Cologna, come riporta Zerottonove. Sul posto gli agenti della Polizia. Il malcapitato è stato quindi condotto a casa dai familiari. Dramma sfiorato.