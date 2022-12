Uomo accoltellato al Rione Petrosino: indaga la Polizia

Tensione a Salerno, dove nella tarda serata di ieri un uomo è stato accoltellato in via Belvedere, nel Rione Petrosino. Mistero sulla dinamica dell’aggressione e sul movente, su cui sono in corso le indagini della Polizia di Stato. L’uomo si è recato al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” per farsi medicare. Non è in pericolo di vita.

In aggiornamento