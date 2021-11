Passeggia semi-nudo in via Vinciprova: straniero inseguito e fermato dalla Polizia

Tensione, questa mattina, in via Vinciprova, intorno alle 7.20. Un uomo straniero, passeggiava semi-nudo in strada: individuato da due pattuglie della Polizia, ha iniziato ad accelerare il passo, tentando la fuga.

Il fatto

E' scattato un inseguimento a piedi: dopo diversi minuti, l'africano è stato bloccato e condotto in un'ambulanza per essere trasferito al Ruggi, per gli accertamenti del caso. Probabilmente, sarà sottoposto ad un Trattamento Sanitario Obbligatorio.