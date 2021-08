Scivola sulla scogliera del Molo Masuccio Salernitano: 65enne ricoverato al Ruggi

A dare l’allarme è stato il figlio. Sul posto è giunta un’ambulanza dell’Humanitas, che lo ha condotto d’urgenza all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” dov’è stato preso in cura dai medici

Momenti di paura, oggi, sulla scogliera del Molo Masuccio Salernitano, dove un uomo di 65 anni è caduto accidentalmente riportando traumi e lesioni in diverse parti del corpo. A dare l’allarme è stato il figlio.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza dell’Humanitas, che lo ha condotto d’urgenza all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” dov’è stato preso in cura dai medici. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi, ma non è in pericolo di vita.