Salerno, uomo colpito alla testa con un martello davanti al bar

Nuova misteriosa aggressione a Salerno. Dopo il pizzaiolo 32enne accoltellato al Rione Petrosino da uno sconosciuto, un 58enne è stato colpito alla testa con un martello nei pressi di un noto bar situato a poca distanza da Palazzo di Città.

Il fatto

L’episodio di violenza – riporta La Città – è avvenuto alle prime luci dell’alba di ieri. La vittima è stata avvicinata da una persona mentre stava per entrare nel bar, la quale, per motivi ancora ignoti, l’ha colpita con una martellata per poi darsi alla fuga. Il 58enne è stato condotto al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” dov’è stato subito ricoverato e preso in cura dal personale sanitario. Non è in pericolo di vita, ma è costantemente monitorato dai medici a causa del trauma riportato alla testa. Anche su questa aggressione sono in corso le indagini della Squadra Mobile.