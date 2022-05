Angri, si avvicina ad una donna con il passeggino spaventandola: rischia il linciaggio e batte la testa

Tensione, ad Angri, nel pomeriggio: un uomo, con precedenti, si è avvicinato ad una donna con un passeggino, mostrando poca lucidità, con la presunta intenzione di rapinarla. La donna ha chiesto aiuto ai passanti e l'uomo, per evitare il linciaggio, ha tentato la fuga aggrappandosi ad una ringhiera e poi battendo la testa.

I soccorsi

Sul posto, i carabinieri e i mezzi di soccorso: l'uomo è finito in ospedale. Tra le voci circolate in piazza, anche quella di un tentato rapimento della piccola nel passeggino, ma nessuna prova è emersa in merito a tale accusa. Accertamenti in corso.