Castellabate, uomo cade in un dirupo: salvato dal 118 e dai vigili del fuoco

La squadra dei vigili del fuoco di Eboli è intervenuta ieri notte a San Marco di Castellabate per soccorrere un uomo che, in stato confusionale, è caduto da un parapetto ed è finito in un dirupo.

I dettagli

Il "volo" di quindici metri è stato rallentato da arbusti e macchia mediterranea sottostanti. L'uomo ha riportato ferite, è stato soccorso dagli operatori del 118 giunti sul posto ed è stato immobilizzato. Un'altra squadra dei vigili del fuoco, proveniente da Agropoli, ha provveduto a trasportarlo con una piccola imbarcazione al porto di Castellabate. L'uomo è stato poi condotto presso il presidio medico avanzato per essere sottoposto a cure immediate. Tanta paura.