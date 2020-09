Agropoli, pregiudicato tenta di rubare auto: arrestato dai carabinieri

I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Agropoli hanno arrestao un pregiudicato di 34 anni per tentativo di furto, rapina e per danneggiamento. L'uomo, a bordo di una Fiat Panda, si era diretto in località Mattine e aveva danneggiato un’altra auto.

L'arresto

In via De Gasperi ha tamponato un altro veicolo e nel parcheggio del supermercato Conad ha aggredito alcune persone provando a rubare auto. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno arrestato (ai domiciliari). E' stato trovato in possesso di droga. L'auto che guidata, intestata ad una società a noleggio, è stata sottoposta a sequestro.