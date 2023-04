Dramma in piazza della Libertà: cadavere in mare, recuperato il corpo

Dramma, stamattina, in piazza della Libertà: è stata segnalata la presenza di un cadavere in mare. Immediatamente, è stata attivata la macchina dei soccorsi: a recuperare il corpo senza vita del giovane in acqua, la Capitaneria di Porto. Sul posto, anche la Croce Bianca.

Si attende, dunque, il magistrato di turno: non si conoscono ancora le generalità della vittima, nè le cause della morte.