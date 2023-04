"Minaccia tutti con una mazza: aiuto!": l'allarme dei residenti di Torrione sui social

Cappuccio in testa e mazza di legno in mano: queste le caratteristiche di un giovane che sta suscitando non poca preoccupazione tra i residenti di Torrione. A detta di alcuni residenti, il ragazzo starebbe minacciando passanti ed automobilisti nelle ultime ore, nei pressi di un sottopasso.

L'appello

A postare il video che ritrae il presunto uomo molesto, un utente sul gruppo Facebook "Sei di torrione se...Enzo Carrella". Attimi di apprensione, dunque, e l'appello unanime alle forze dell'ordine affinchè intervengano per far luce sui fatti.