"Voglio sentire mia figlia", uomo minaccia di lanciarsi dal terrazzo: salvato dai carabinieri

Tragedia sfiorata, nella notte tra sabato e domenica, nel quartiere Pastena a Salerno, dove i carabinieri sono intervenuti per impedire ad un 50enne di togliersi la vita.

Il dramma

L’uomo, infatti, minacciava lanciarsi dal terrazzo di una palazzina perché non riusciva a parlare con la figlia di 11 anni. I militari dell’Arma hanno cercato di calmarlo e, dopo un po' di tempo, sono riusciti a metterlo in contatto con la bambina. A quel punto ha rinunciato a compiere l’estremo gesto. Poi ha raccontato, tra le lacrime, la sua situazione familiare e l’amore per quella figlia che non riesce a vedere.

Il plauso

“Come organizzazione sindacale non possiamo esimerci dal ringraziare pubblicamente i nostri colleghi per il lustro che hanno portato all’Arma, rendendo tutti orgogliosi del nostro lavoro“ scrive il Nuovo Sindacato Carabinieri in una nota.