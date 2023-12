Uomo morto sul Corso a Scafati, Aliberti: "Invece di intervenire, l'Asl ricorre al Tar contro di me"

Dopo la morte di un uomo nel centro di Scafati, soccorso inutilmente da un’ambulanza senza medico a bordo, riesplode la polemica sulla mancava riapertura del pronto soccorso presso l’ospedale Mauro Scarlato. E, soprattutto, continua la “guerra” anche sotto il profilo giudiziario tra il sindaco Pasquale Aliberti e i vertici dell’Asl. Con un post sui social, il primo cittadino fa sapere che l’Asl Salerno ha presentato un ricorso contro l’ordinanza comunale che intima il ripristino dell’emergenza. “Un atto che mi aspettavo - spiega Aliberti - anche all'indomani della visita presso il Mauro Scarlato del Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute del Governo Nazionale, visita in occasione della quale, addirittura è stato vietato l'accesso ai reparti all'onorevole Cappellacci”.

Le critiche

Aliberti, poi, si spinge oltre: “Mentre il direttore generale pensa a consultarsi con gli avvocati per difendersi da un’ordinanza sindacale che gli intimava il ripristino dell’emergenza sulla base di una sentenza del Tar, Scafati piange l’ennesimo morto. Poteva salvarsi? Non lo sapremo mai. Quello che, però, possiamo affermare con certezza su questa morte è che un uomo è deceduto in seguito ad un malore, senza poter mai arrivare in nessun ospedale, che a Scafati chiamare il 118 è un po' una "roulette russa": non sai mai se arriverà con medico o senza. In questo caso, è arrivata senza. L'uomo è morto. Altro che speculazioni, altro che sciacallaggio: è ora che De Luca si renda conto che la questione è molto seria e che le mie sono le preoccupazioni di un sindaco di una comunità di 50 mila abitanti che ha paura, che non si sente tutelata”. Su quanto accaduto ieri sul Corso Nazionale, il comandante della polizia municipale ha provveduto a fare rapporto per segnalare alla Procura della Repubblica “la mancanza del medico a bordo del 118 motivo per il quale il paziente non è stato portato via dopo il decesso che è stato constatato dai medici della guardia medica”. “Assurdo: qui non si parla neppure più di pronto soccorso, non si parla neppure più di emergenza ma addirittura di un "falso" 118” conclude Aliberti.