Rischia di soffocare per un pezzo di carne, uomo costretto a girare quattro ospedali per la gastroscopia

Ha dovuto girare ben quattro ospedali prima di potersi liberare di un pezzo di carne rimasto incastrato nell’esofago. A vivere questa odissea è stato un uomo di Roscigno che ha dovuto aspettare ben dodici ore per poter essere sottoposto ad una gastroscopia.

L'odissea

L’uomo - riporta La Città - si è sentito male dopo cena nella serata di domenica. Ha subito avvertito che c’era un ostacolo che gli ostruiva il respiro. Ha sperato che il problema si risolvesse nella notte. Ma così non è stato perchè la trachea è rimasta ostruita dal pezzo di carne che gli ha impedito finanche di dormire. Per questo, lunedì mattina è salito in auto con un amico ed ha girato per quattro nosocomi (Roccadaspide, Eboli, Battipaglia fino a Salerno) prima di essere sottoposto ad un intervento risolutivo al Ruggi d’Aragona che gli ha evitato di soffocare.