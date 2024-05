Uomo tenta il suicidio sul ponteggio di un edificio: salvato dai poliziotti

Dramma, a Battipaglia, dove un uomo si è arrampicato su un ponteggio per tentare di togliersi la vita. Il 60enne, in evidente stato confusionale, è stato raggiunto dagli agenti del locale Commissariato di Polizia sul ponteggio instabile, all’altezza del terzo piano di un edificio in costruzione, i quali hanno cercato fin da subito di dissuaderlo dal compiere l’estremo gesto. Poi, approfittando di un suo momento di distrazione, i poliziotti lo hanno afferrato per una gamba e trascinato incolume all’interno dell’edificio, anche grazie all’aiuto di alcuni operai edili impegnati in un cantiere limitrofo. Affidato alle cure del personale 118 e dell’Asl Servizio Salute Mentale di Battipaglia, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Salerno per le cure del caso.