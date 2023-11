Vandalizza le auto, poi vede i carabinieri e tenta la fuga: grave un uomo

È ricoverato in gravi condizioni di salute, presso il reparto di Rianimazione dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi” di Salerno, l’uomo che, nella notte tra sabato e domenica, avrebbe danneggiato sei automobili parcheggiate tra via Raffaele Cavallo e via Salvatore Calenda, nell’area di sosta situata sotto al viadotto dell’autostrada.

Le indaginVandalizza le auto, poi vede i carabinieri e tenta la fuga: grave un uomo

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, trovato privo di documenti ma sarebbe uno straniero, dopo aver infranto i vetri delle vetture - probabilmente per compiere dei furti negli abitacoli – si è dato alla fuga e, all’arrivo dei carabinieri, si è lanciato in una strada sottostante facendo un volo di circa sette metri. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato d’urgenza al Ruggi d’Aragona, dov’è tuttora ricoverato in gravi condizioni. Sono tuttora in corso le indagini dei militari dell’Arma per accertare l’accaduto.